NASDAQ Composite Index-Titel Dassault Systèmes-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dassault Systèmes von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NASO Handel mit Dassault Systèmes-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 13,30 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 751,767 Dassault Systèmes-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 28 664,86 USD, da sich der Wert eines Dassault Systèmes-Papiers am 26.07.2024 auf 38,13 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 186,65 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at