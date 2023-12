NASDAQ Composite Index-Titel Encore Wire-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Encore Wire von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Encore Wire-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 56,45 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,771 Encore Wire-Aktien. Die gehaltenen Encore Wire-Papiere wären am 19.12.2023 382,44 USD wert, da der Schlussstand 215,89 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 282,44 Prozent erhöht.

Der Encore Wire-Wert an der Börse wurde auf 3,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at