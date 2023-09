NASDAQ Composite Index-Titel Encore Wire-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Encore Wire abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Encore Wire-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 39,02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 25,628 Encore Wire-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 278,32 USD, da sich der Wert eines Encore Wire-Papiers am 12.09.2023 auf 166,94 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 327,83 Prozent gesteigert.

Alle Encore Wire-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at