NASDAQ Composite Index-Titel JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die JB Hunt Transportation Services-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit JB Hunt Transportation Services-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 176,68 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die JB Hunt Transportation Services-Aktie investierten, hätten nun 56,600 Anteile im Besitz. Die gehaltenen JB Hunt Transportation Services-Anteile wären am 18.06.2024 8 806,88 USD wert, da der Schlussstand 155,60 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 11,93 Prozent verkleinert.

Der JB Hunt Transportation Services-Wert an der Börse wurde auf 16,33 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at