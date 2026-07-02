NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Methode Electronics von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Methode Electronics-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Methode Electronics-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Methode Electronics-Anteile bei 33,52 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Methode Electronics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,983 Methode Electronics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 54,92 USD, da sich der Wert eines Methode Electronics-Papiers am 01.07.2026 auf 18,41 USD belief. Das entspricht einem Minus von 45,08 Prozent.

Der Börsenwert von Methode Electronics belief sich jüngst auf 676,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at