NASDAQ Composite Index-Titel Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Neurocrine Biosciences-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Neurocrine Biosciences eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Neurocrine Biosciences-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 98,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Neurocrine Biosciences-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,168 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2024 auf 115,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 174,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,46 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Neurocrine Biosciences betrug jüngst 11,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at