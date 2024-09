NASDAQ Composite Index-Titel NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NOVA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in NOVA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden NOVA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen NOVA-Anteile letztlich bei 105,04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,520 NOVA-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des NOVA-Papiers auf 192,34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 831,11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +83,11 Prozent.

NOVA war somit zuletzt am Markt 5,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at