NASDAQ Composite Index-Titel OraSure Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in OraSure Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde das OraSure Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren OraSure Technologies-Anteile 8,65 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das OraSure Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 11,561 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.06.2024 auf 4,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,79 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 48,79 USD entspricht einer negativen Performance von 51,21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für OraSure Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 310,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at