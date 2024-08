NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren verdient

Die Park-Ohio-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Park-Ohio-Anteile an diesem Tag 23,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Park-Ohio-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,191 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers auf 29,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,56 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 24,56 Prozent gleich.

Park-Ohio wurde am Markt mit 386,28 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at