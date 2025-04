Zollaufschub im Fokus: ATX mit Kurssprung -- DAX weit im Plus -- Asiens Börsen legen zu - Kursfeuerwerk in Tokio

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Donnerstag kräftig zu. Asiens Börsen verbuchen am Donnerstag Gewinne.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag tief in der Gewinnzone.

Der ATX bewegt sich im frühen Handel zeitweise mehr als 7 Prozent im Plus.

Das teilweise Einlenken von US-Präsident Donald Trump im internationalen Zollkonflikt sorgt für Euphorie an den Börsen. Eine Kursrally hatte am Vorabend bereits die Wall Street geliefert und zieht auch die europäischen Aktienmärkten nach oben.

Die Ankündigung einer Aufschiebung von bestimmten Zöllen für einige Länder durch US-Präsident Donald Trump hat die Aktienmärkte in den USA am Mittwoch hochspringen lassen. Trump erklärte, er habe eine 90-tägige Pause angeordnet und den Satz der neuen Zölle deutlich gesenkt. Dem US-Präsidialamt zufolge bleibt ein Basiszollsatz von 10 Prozent für praktisch alle Einfuhren in die USA in Kraft. Zugleich kündigte Trump an, den Zollsatz für aus China importierte Waren von 104 auf 125 Prozent zu erhöhen.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr magere Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet am Donnerstag einen Erholungsversuch.

Der DAX eröffnet die Sitzung am Donnerstag 7,81 Prozent höher bei 21.207,76 Punkten.

"Die Situation ist nicht chaotisch, sie ist verrückt", kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt für Deutschland und Österreich der ING.

Am Mittwoch hatten die New Yorker Börsen mit einer regelrechten Kursexplosion auf die Entscheidung des US-Präsidenten reagiert, die jüngst verhängten, länderspezifischen Sonderzölle für 90 Tage auszusetzen. Während dieses Zeitraumes greift nun ein pauschaler Zollsatz von 10 Prozent.

Dagegen verschärfte Trump den Konfrontationskurs mit China, indem er die Zölle für chinesische Einfuhren nochmals anhob. An diesem Donnerstag treten auch die chinesischen Gegenzölle für US-Waren in Kraft. Dazu werden ab der kommenden Woche Gegenzölle der EU wirksam. Sie sind eine Reaktion auf bereits vor rund einem Monat verhängte US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte.

"Nach gestern ist erst einmal Aufatmen angesagt", schrieb der charttechnisch orientierte Wertpapieranalyst Marcel Mußler. "Der Crash bleibt aus, vorläufig zumindest." Für den Experten ist das "aber kein Grund, im Gegenzug gleich die nächste Hausse auszurufen". Denn schließlich sei der Zollkrieg nicht beendet, sondern nur für Verhandlungen ausgesetzt worden. "Dabei wird Trump aber weiterhin nicht den Samariter geben", so Mußlers Prognose. "Er wird vielmehr weiter mit markigen Sprüchen die Stimmung anheizen. Und das Vertrauen in Trump bleibt zerstört." Dazu bedeute der anhaltende Handelskrieg mit China schwer zu kalkulierende Risiken.

WALL STREET

Am Mittwoch ging es an der Wall Street deutlich nach oben.

Der Dow Jones verlor anfänglich 0,68 Prozent auf 37.387,91 Punkte. Anschließend legte er einen wahren Kurssprung aufs Parkett und schloss mit einem Plus von 7,87 Prozent bei 40.608,45 Punkten.

Für den NASDAQ Composite ging es zur Startglocke dagegen um 0,18 Prozent auf 15.295,44 Zähler aufwärts, hier explodierten die Kurse im späten Verlauf ebenfalls und es ging es um 12,16 Prozent auf 17.124,97 Einheiten nach oben.

Kursbewegend erwiesen sich erneut Neuigkeiten im Zollstreit. Der Zollkonflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China hat sich am Mittwoch nochmals verschärft. Als Antwort auf weitere US-Zölle in Höhe von 50 Prozent hat Peking Gegenzölle im gleichen Umfang verkündet. Die zunächst auf 34 Prozent angelegte Sonderzölle auf alle US-Einfuhren sollen nun 84 Prozent betragen und am Donnerstag in Kraft treten. US-Präsident Donald Trump schrieb daraufhin auf der Plattform Truth Social, er erhöhe den Zollsatz auf Einfuhren aus China mit sofortiger Wirkung auf 125 Prozent.

Zeitgleich verkündete der US-Präsident Ausnahmen: So sollen die Zölle für 75 Länder für 90 Tage aufgehpben werden. Er habe mit seinem Handelsministerium, dem Finanzministerium und dem Handelsbeauftragten gesprochen, dies solle "mit sofortiger Wirkung" umgesetzt werden. Dabei gehe es um Länder, die "auf meinen Rat hin keine Vergeltungsmaßnahmen gegen die Vereinigten Staaten ergriffen haben".

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag stärker.

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 8,58 Prozent höher bei 34'435,81 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,93 Prozent auf 3'216,41 Einheiten.

In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 1,80 Prozent auf 20'628,86 Stellen.

Mit einem Kursfeuerwerk reagieren die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag darauf, dass US-Präsident Donald Trump eine 90-tägige Aussetzung der zuvor angekündigten gegenseitigen Zölle für alle Handelspartner außer China verfügt hat.

Am stärksten fällt die Erholungsbewegung in Tokio aus. Auch an den chinesischen Börsen legen die Indizes zu, allerdings weniger, obwohl Trump China von dem Zollaufschub explizit ausgenommen hat, womit Waren aus dem Reich der Mitte nun insgesamt mit 125 Prozent Einfuhrzoll belastet werden.

Stabilisierend könnte an den chinesischen Börsen wirken, dass laut der staatlichen Zeitung Securities Daily jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Senkung der Zinssätze und des Mindestreservesatzes der Banken sein könnte. In einem Artikel auf der Titelseite heißt es, es gebe noch Spielraum für eine Senkung des Mindestreservesatzes, der derzeit bei durchschnittlich 6,6 % liegt, sowie für eine Senkung der Kreditkosten für die von der Zentralbank über ihre strukturellen geldpolitischen Instrumente bereitgestellten Mittel. Eine solche Lockerung könnte plötzliche externe Schocks abmildern, starke politische Signale aussenden, das Vertrauen stärken und die Markterwartungen stabilisieren.

Trump hatte am Mittwochabend gesagt, dass die gegenseitigen Zölle mit sofortiger Wirkung auf 10 Prozent gesenkt würden. "Aufgrund des mangelnden Respekts, den China den Weltmärkten entgegenbringt, erhöhe ich hiermit den von den Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber China erhobenen Zollsatz mit sofortiger Wirkung auf 125 Prozent", schrieb Trump auf Truth Social.

Mit dem Zollaufschub ist die Hoffnung zurück, dass in Verhandlungen mit den USA für alle Seiten günstigere Ergebnisse für die zukünftigen Handelsbeziehungen erreicht werden können und eine globale Rezession vermieden wird, wie sie zuvor vielfach befürchtet wurde.

