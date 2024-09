NASDAQ Composite Index-Titel Patterson Companies-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht Patterson Companies für Aktionäre vor

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Patterson Companies am 16.09.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 1,04 USD. Die Dividende hat sich somit gemäß der Dividendenhistorie nicht verändert. Alles in allem zahlt Patterson Companies 98,33 Mio. USD an Aktionäre. Das kommt einer Verringerung der Patterson Companies- Gesamtausschüttung um 2,98 Prozent gleich.

Patterson Companies-Aktien-Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete der Patterson Companies-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 21,74 USD. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Patterson Companies-Wertpapiers 4,04 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,84 betrug Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Patterson Companies via NASDAQ 20,78 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 138,39 Prozent besser entwickelt als der Patterson Companies-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Patterson Companies

Für 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1,05 USD aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 4,81 Prozent bedeuten.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Patterson Companies

Patterson Companies ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 1,927 Mrd. USD. Patterson Companies weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,98 auf. Der Umsatz von Patterson Companies belief sich in 2024 auf 6,568 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 2,00 USD.

