NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Steven Madden abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steven Madden-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Steven Madden-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Steven Madden-Aktie an diesem Tag 28,35 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steven Madden-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,527 Steven Madden-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.10.2023 gerechnet (32,38 USD), wäre die Investition nun 114,22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,22 Prozent zugenommen.

Der Steven Madden-Wert an der Börse wurde auf 2,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at