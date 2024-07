NASDAQ Composite Index-Titel Telenor ASA (ADRS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Telenor ASA (ADRS)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Telenor ASA (ADRS) gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Telenor ASA (ADRS)-Papier an der Börse NASO gehandelt. Zum Handelsende standen Telenor ASA (ADRS)-Anteile an diesem Tag bei 10,12 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 98,814 Telenor ASA (ADRS)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.07.2024 gerechnet (11,28 USD), wäre die Investition nun 1 114,38 USD wert. Das entspricht einem Plus von 11,44 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at