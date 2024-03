NASDAQ Composite Index-Titel Zebra Technologies-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Zebra Technologies von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Zebra Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Zebra Technologies-Aktie an diesem Tag bei 284,92 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Zebra Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 35,098 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 018,25 USD, da sich der Wert einer Zebra Technologies-Aktie am 12.03.2024 auf 285,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,18 Prozent.

Am Markt war Zebra Technologies jüngst 14,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at