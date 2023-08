NASDAQ Composite Index-Wert Activision Blizzard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Activision Blizzard-Investment verdient

Das Activision Blizzard-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 70,61 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Activision Blizzard-Aktie investierten, hätten nun 141,623 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Activision Blizzard-Anteile wären am 10.08.2023 12 947,17 USD wert, da der Schlussstand 91,42 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,47 Prozent angezogen.

Der Activision Blizzard-Wert an der Börse wurde auf 71,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at