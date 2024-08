NASDAQ Composite Index-Wert Allscripts Healthcare Solutions-Aktie: So viel hätte eine Investition in Allscripts Healthcare Solutions von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Allscripts Healthcare Solutions eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Allscripts Healthcare Solutions-Anteilen an der Börse NASO ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,847 Allscripts Healthcare Solutions-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Allscripts Healthcare Solutions-Aktien wären am 21.08.2024 65,05 USD wert, da der Schlussstand 9,50 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34,95 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Allscripts Healthcare Solutions belief sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at