NASDAQ Composite Index-Wert American Software A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe American Software A-Investition eingebracht

Wer vor Jahren in American Software A-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der American Software A-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,02 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das American Software A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,469 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen American Software A-Anteile wären am 15.08.2023 138,15 USD wert, da der Schlussstand 11,08 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,15 Prozent gesteigert.

Am Markt war American Software A jüngst 379,92 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at