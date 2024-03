NASDAQ Composite Index-Wert BE Semiconductor Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BE Semiconductor Industries von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NASO Handel mit BE Semiconductor Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die BE Semiconductor Industries-Aktie an diesem Tag 82,13 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,177 BE Semiconductor Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 150,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 833,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,33 Prozent vermehrt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at