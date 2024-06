NASDAQ Composite Index-Wert Big 5 Sporting Goods-Aktie: Big 5 Sporting Goods-Dividende gekürzt

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Big 5 Sporting Goods am 05.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 0,88 USD je Aktie beschlossen. So verringerte sich die Big 5 Sporting Goods-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 12,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Big 5 Sporting Goods 19,76 Mio. USD kosten. So sank die Big 5 Sporting Goods- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 11,51 Prozent.

Big 5 Sporting Goods-Aktien-Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte der Big 5 Sporting Goods-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 3,23 USD. Big 5 Sporting Goods verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 13,80 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 11,32 Prozent betrug.

Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Big 5 Sporting Goods via NASDAQ 55,29 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 1 909,13 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Big 5 Sporting Goods

Für 2024 prognostizieren Analysten von FactSet eine Senkung der Dividende auf 0,50 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 15,48 Prozent anziehen.

Fundamentaldaten von Big 5 Sporting Goods

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Big 5 Sporting Goods beläuft sich aktuell auf 73,940 Mio. USD. Big 5 Sporting Goods verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,00. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Big 5 Sporting Goods einen Umsatz von 884,750 Mio.USD sowie ein EPS von -0,33 USD.

Redaktion finanzen.at