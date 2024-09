NASDAQ Composite Index-Wert CSG Systems International-Aktie: So viel Verlust hätte ein CSG Systems International-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in CSG Systems International-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das CSG Systems International-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 51,34 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das CSG Systems International-Papier investiert hätte, hätte er nun 19,478 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.09.2024 auf 48,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 935,92 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 935,92 USD entspricht einer negativen Performance von 6,41 Prozent.

Der CSG Systems International-Wert an der Börse wurde auf 1,38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at