NASDAQ Composite Index-Wert Dassault Systèmes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dassault Systèmes von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Dassault Systèmes-Aktie an der Börse NASO gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 13,14 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 76,132 Dassault Systèmes-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 877,05 USD, da sich der Wert einer Dassault Systèmes-Aktie am 28.06.2024 auf 37,79 USD belief. Das entspricht einem Plus von 187,70 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at