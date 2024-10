NASDAQ Composite Index-Wert Methanex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methanex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 09.10.2014 wurde das Methanex-Papier an der Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Methanex-Papier an diesem Tag 70,87 CAD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CAD in die Methanex-Aktie investierten, hätten nun 141,103 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Methanex-Papiers auf 58,43 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 244,67 CAD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,55 Prozent verringert.

Der Methanex-Wert an der Börse wurde auf 4,11 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at