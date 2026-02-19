Methode Electronics Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Methode Electronics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 38,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 260,552 Methode Electronics-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.02.2026 gerechnet (8,66 USD), wäre die Investition nun 2 256,38 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 77,44 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 311,28 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
