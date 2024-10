NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microvision von vor 3 Jahren gekostet

Am 10.10.2021 wurden Microvision-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Microvision-Anteile 9,92 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1 008,065 Microvision-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 280,24 USD, da sich der Wert eines Microvision-Anteils am 09.10.2024 auf 1,27 USD belief. Das entspricht einem Minus von 87,20 Prozent.

Der Microvision-Wert an der Börse wurde auf 265,91 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at