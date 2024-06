NASDAQ Composite Index-Wert Nexstar Media Group-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nexstar Media Group-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group am 18.06.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 5,40 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 50,00 Prozent an. Somit schüttet Nexstar Media Group insgesamt 191,00 Mio. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die Nexstar Media Group-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 34,32 Prozent aufgebessert.

Dividendenrenditeanpassung

Schlussendlich notierte das Nexstar Media Group-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 151,94 USD. Für das Jahr 2023 weist die Nexstar Media Group-Aktie eine Dividendenrendite von 3,44 Prozent auf. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,06 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Nexstar Media Group via NASDAQ um 6,49 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -4,37 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Nexstar Media Group

Für das Jahr 2024 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 6,74 USD. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4,43 Prozent steigen.

Hauptdaten von Nexstar Media Group

Nexstar Media Group ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 4,986 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nexstar Media Group beläuft sich aktuell auf 16,23. Im Jahr 2023 erzielte Nexstar Media Group einen Umsatz von 4,933 Mrd.USD sowie ein EPS von 9,80 USD.

Redaktion finanzen.at