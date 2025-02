Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Am Donnerstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 2,78 Prozent schwächer bei 18 544,42 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,719 Prozent auf 19 212,36 Punkte an der Kurstafel, nach 19 075,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19 242,69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 535,22 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 5,34 Prozent nach unten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 27.01.2025, einen Stand von 19 341,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 19 060,48 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 27.02.2024, lag der NASDAQ Composite bei 16 035,30 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,82 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 20 118,61 Punkten. 18 535,22 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 34,51 Prozent auf 6,08 USD), AXT (+ 25,00 Prozent auf 1,65 USD), Trend Micro (+ 21,53 Prozent auf 70,00 USD), Nissan Motor (+ 13,03 Prozent auf 2,95 USD) und Nexstar Media Group (+ 11,10 Prozent auf 162,58 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen AAON (-22,92 Prozent auf 78,64 USD), Innodata (-18,00 Prozent auf 52,62 USD), USANA Health Sciences (-13,76 Prozent auf 28,64 USD), American Woodmark (-13,00 Prozent auf 61,90 USD) und Ceva (-12,77 Prozent auf 33,53 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 96 402 870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,448 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Mit 10,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

