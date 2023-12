NASDAQ Composite Index-Wert OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein OraSure Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in OraSure Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem OraSure Technologies-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 12,32 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 81,169 OraSure Technologies-Anteilen. Die gehaltenen OraSure Technologies-Papiere wären am 30.11.2023 594,16 USD wert, da der Schlussstand 7,32 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,58 Prozent.

OraSure Technologies war somit zuletzt am Markt 531,73 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at