NASDAQ Composite Index-Wert OSI Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OSI Systems von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die OSI Systems-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das OSI Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 62,41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 16,023 OSI Systems-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 144,72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 318,86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +131,89 Prozent.

OSI Systems wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at