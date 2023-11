NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Patterson-UTI Energy-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Patterson-UTI Energy-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,09 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3,986 Patterson-UTI Energy-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.11.2023 47,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,92 USD belief. Mit einer Performance von -52,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 5,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at