NASDAQ Composite Index-Wert Perficient-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Perficient verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Perficient-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Perficient-Aktie letztlich bei 26,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,481 Perficient-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.07.2023 auf 66,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 510,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 151,09 Prozent angezogen.

Der Perficient-Wert an der Börse wurde auf 3,17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at