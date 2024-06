NASDAQ Composite Index-Wert ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in ScanSource eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das ScanSource-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ScanSource-Anteile an diesem Tag 30,89 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die ScanSource-Aktie investiert hat, hat nun 323,729 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 053,42 USD, da sich der Wert eines ScanSource-Anteils am 06.06.2024 auf 46,50 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 50,53 Prozent vermehrt.

Alle ScanSource-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at