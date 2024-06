NASDAQ Composite Index-Wert Schnitzer Steel Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schnitzer Steel Industries von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Schnitzer Steel Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 28.06.2014 wurde das Schnitzer Steel Industries-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Schnitzer Steel Industries-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25,84 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Schnitzer Steel Industries-Aktie investiert hat, hat nun 386,997 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 665,63 USD, da sich der Wert eines Schnitzer Steel Industries-Papiers am 27.06.2024 auf 14,64 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 5 665,63 USD, was einer negativen Performance von 43,34 Prozent entspricht.

Alle Schnitzer Steel Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 405,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at