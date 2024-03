NASDAQ Composite Index-Wert Schnitzer Steel Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schnitzer Steel Industries von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schnitzer Steel Industries-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Schnitzer Steel Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Schnitzer Steel Industries-Aktie bei 28,54 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Schnitzer Steel Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 350,385 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Schnitzer Steel Industries-Aktie auf 19,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 706,38 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 32,94 Prozent eingebüßt.

Der Schnitzer Steel Industries-Wert an der Börse wurde auf 553,43 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at