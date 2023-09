NASDAQ Composite Index-Wert Sify-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Sify-Investment eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sify-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Sify-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Sify-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5 434,783 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.09.2023 11 847,83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,18 USD belief. Mit einer Performance von +18,48 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at