NASDAQ Composite Index-Wert SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren eingebracht

Am 04.10.2019 wurde das SKF Group (B, Fria)-Papier an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SKF Group (B, Fria)-Anteile bei 154,75 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 64,620 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 723,75 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Anteils am 03.10.2024 auf 196,90 SEK belief. Aus 10 000 SEK wurden somit 12 723,75 SEK, was einer positiven Performance von 27,24 Prozent entspricht.

Der SKF Group (B, Fria)-Wert an der Börse wurde auf 90,76 Mrd. SEK beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at