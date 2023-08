NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Snap-On abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Snap-On-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 11.08.2022 wurde die Snap-On-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Snap-On-Papier bei 228,74 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Snap-On-Aktie investierten, hätten nun 4,372 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 173,78 USD, da sich der Wert einer Snap-On-Aktie am 10.08.2023 auf 268,49 USD belief. Mit einer Performance von +17,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Snap-On eine Marktkapitalisierung von 14,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at