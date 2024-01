NASDAQ Composite Index-Wert Veeco Instruments-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Veeco Instruments von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Veeco Instruments-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Veeco Instruments-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Veeco Instruments-Papier letztlich bei 35,21 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,840 Veeco Instruments-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.01.2024 auf 30,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,46 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 85,46 USD entspricht einer negativen Performance von 14,54 Prozent.

Der Börsenwert von Veeco Instruments belief sich zuletzt auf 1,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

