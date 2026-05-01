01.05.2026 06:31:29

National Cable Wire Manufacturing: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

National Cable Wire Manufacturing ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat National Cable Wire Manufacturing die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 JOD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 JOD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,3 Millionen JOD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,7 Millionen JOD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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