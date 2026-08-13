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13.08.2026 06:31:29
National Plastic Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
National Plastic Industries hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
National Plastic Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,940 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,38 Prozent auf 155,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 219,7 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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