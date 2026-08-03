National Plastic Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

National Plastic Technologies hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 4,22 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte National Plastic Technologies 3,66 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 740,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 951,9 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at