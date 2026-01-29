Navient legte Quartalsergebnis vor

Navient hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Navient hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 761,0 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 979,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,810 USD. Im Vorjahr waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3,23 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 24,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Navient 4,26 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at