Nayax legte Quartalsergebnis vor

Nayax äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,11 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nayax 0,700 ILS je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 333,3 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nayax einen Umsatz von 293,0 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at