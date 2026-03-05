|
05.03.2026 06:31:28
NBHSA A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NBHSA A hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 191,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -36,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,61 Prozent auf 99,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 143,860 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -13,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,15 Prozent auf 395,26 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 362,11 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
