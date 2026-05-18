18.05.2026 06:31:29

NCC präsentierte Quartalsergebnisse

NCC hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,28 INR. Im Vorjahresviertel hatte NCC 4,04 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NCC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62,33 Milliarden INR im Vergleich zu 61,31 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,76 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte NCC ein EPS von 13,06 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 6,20 Prozent auf 208,23 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte NCC 221,99 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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