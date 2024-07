NEL gewährt CEO Volldal weitere Aktienoptionen - Aktie gibt nach

• NEL gewährt CEO weitere Aktienoptionen• Håkon Volldal hält bisher keine Aktien - nur Optionen• Optionen zum ersten, zweiten und dritten Jahrestag des Amtsantritts

NEL-CEO erhält Aktienoptionen

Wie NEL am Mittwoch mitgeteilt hat, hat das Wasserstoff-Unternehmen seinem CEO Håkon Volldal im Rahmen seines Long-Term-Incentive-Programms 500.000 Aktienoptionen gewährt. Der Ausübungspreis der Optionen liegt bei 6,162 Norwegischen Kronen, wie es in der Pressemitteilung des Unternehmens heißt. Damit liege der Ausübungspreis 10 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie vom 28. Juni 2024. An diesem Datum feierte Håkon Volldal zwei Jahre im Amt als NEL-CEO.

"Jede Option berechtigt Volldal bei Ausübung zum Erwerb einer Aktie des Unternehmens. Diese Optionen werden ohne Gegenleistung gewährt.", heißt es in der Pressemitteilung. Laut NEL werden die Optionen gemäß dem Vesting-Plan nach drei Jahren unverfallbar - während nicht ausgeübte Optionen fünf Jahre nach dem Gewährungsdatum verfallen würden. Die Ausübung der Optionen sei lediglich davon abhängig, dass Volldal weiterhin bei NEL beschäftigt sei.

Wie das Unternehmen mitteilt, erhalte der NEL-CEO gemäß dem Long-Term-Incentive-Programm jeweils am ersten, zweiten und dritten Jahrestag seines Amtsantritts 500.000 Aktienoptionen. "Der gesamte kumulierte Gewinn für alle Optionen ist auf 25 Mio. NOK begrenzt, wobei die Obergrenze bei 30 NOK pro Option liegt.", schreibt NEL in seiner Pressemitteilung. Nach der jüngsten Gewährung der Aktienoptionen halte Volldal keine NEL-Aktien, aber 1.000.000 Optionen.

Quartalszahlen vorgelegt

Zur Wochenmitte hatte NEL zudem auch seine Zahlen für das zweite Jahresviertel 2024 vorgelegt. Nach der Abspaltung der Tochter Cavendish Hydrogen im Juni wurde die Gesamtergebnisrechnung inzwischen angepasst und Cavendish nicht mehr innerhalb von NEL ausgewiesen.

Im zweiten Quartal 2024 erwirtschaftete NEL einen Umsatz von 332 Millionen Norwegische Kronen - ein Rückgang von etwa 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Je Aktie verbuchte NEL einen Verlust von -0,03 Norwegische Kronen nach einem EPS von -0,2 Norwegische Kronen im Vorjahr. Das EBITDA lag im zweiten Jahresviertel 2024 bei -79 Millionen Norwegische Kronen. Im vergleichbaren Vorquartal waren es noch -69 Millionen Norwegische Kronen. Seinen Nettoverlust reduzierte NEL von 228 Millionen Norwegische Kronen im zweiten Jahresviertel 2023 auf 118 Millionen Norwegische Kronen.

NEL-Aktie im Fokus

Die NEL-Aktie verlor am Donnerstag an der Börse in Oslo letztlich 1,43 Prozent auf 6,216 Norwegische Kronen. Seit Jahresbeginn haben die Anteilsscheine von NEL rund 8,5 Prozent an Wert verloren (Stand: 17.07.2024).

Redaktion finanzen.at