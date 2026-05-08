NerdWallet A präsentierte Quartalsergebnisse

NerdWallet A lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 222,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NerdWallet A einen Umsatz von 209,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at