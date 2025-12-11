Neue Konzernstruktur soll Bahn schlanker und leistungsfähiger machen

DOW JONES--Deutsche-Bahn-Chefin Evelyn Palla hat ein erstes Bündel an Maßnahmen vorgestellt, um die Bahn leistungsfähiger und kundenfreundlicher zu machen. So soll als Auftakt zum Umbaujahr 2026 mit Wirkung zum 1. Januar eine neue Konzernstruktur mit weniger Ressorts, weniger Einheiten und weniger Führungskräften auf den Weg gebracht werden. Weitere Umbauphasen sollen bis Ende nächsten Jahres folgen. Bahn-Chefin Palla sprach von einem "Weg der vielen kleinen Schritte".

Im Zuge der neuen Konzernstruktur, die Verantwortlichkeiten klarer zuordnen sowie Strukturen und Arbeits- und Entscheidungswege zu verschlanken, wird der Konzernvorstand auf künftig nur noch sechs Vorstandsressorts verkleinert. Die zwei Vorstandsressorts Technik/ Digitalisierung und Infrastruktur werden aufgelöst. Zudem wird eine komplette Zwischenebene zwischen Vorstand und erster Führungsebene gestrichen und die erste Führungsebene von heute 43 auf künftig 22 Organisationseinheiten reduziert. Künftig wird es 50 Prozent weniger Top-Führungskräfte geben. Bei DB Fernverkehr und DB Regio sollen die Strukturen ebenfalls gestrafft werden.

Darüber hinaus sollen Anfang nächsten Jahres Sofortprogramme umgesetzt werden, um Informationen für Reisende, Sauberkeit und Sicherheit spürbar zu verbessern. Allein dafür nimmt die Bahn im kommenden Jahr zusätzlich mehr als 140 Millionen Euro in die Hand.

