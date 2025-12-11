|
11.12.2025 11:13:39
Neue Konzernstruktur soll Bahn schlanker und leistungsfähiger machen
DOW JONES--Deutsche-Bahn-Chefin Evelyn Palla hat ein erstes Bündel an Maßnahmen vorgestellt, um die Bahn leistungsfähiger und kundenfreundlicher zu machen. So soll als Auftakt zum Umbaujahr 2026 mit Wirkung zum 1. Januar eine neue Konzernstruktur mit weniger Ressorts, weniger Einheiten und weniger Führungskräften auf den Weg gebracht werden. Weitere Umbauphasen sollen bis Ende nächsten Jahres folgen. Bahn-Chefin Palla sprach von einem "Weg der vielen kleinen Schritte".
Im Zuge der neuen Konzernstruktur, die Verantwortlichkeiten klarer zuordnen sowie Strukturen und Arbeits- und Entscheidungswege zu verschlanken, wird der Konzernvorstand auf künftig nur noch sechs Vorstandsressorts verkleinert. Die zwei Vorstandsressorts Technik/Digitalisierung und Infrastruktur werden aufgelöst. Zudem wird eine komplette Zwischenebene zwischen Vorstand und erster Führungsebene gestrichen und die erste Führungsebene von heute 43 auf künftig 22 Organisationseinheiten reduziert. Künftig wird es 50 Prozent weniger Top-Führungskräfte geben. Bei DB Fernverkehr und DB Regio sollen die Strukturen ebenfalls gestrafft werden.
Darüber hinaus sollen Anfang nächsten Jahres Sofortprogramme umgesetzt werden, um Informationen für Reisende, Sauberkeit und Sicherheit spürbar zu verbessern. Allein dafür nimmt die Bahn im kommenden Jahr zusätzlich mehr als 140 Millionen Euro in die Hand.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/kla
(END) Dow Jones Newswires
December 11, 2025 05:13 ET (10:13 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.