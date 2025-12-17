Twitter Aktie
WKN DE: A1W6XZ / ISIN: US90184L1026
|
17.12.2025 09:31:43
Neue Website geplant: Musks X verklagt Startup wegen des Namens Twitter
Vor rund drei Jahren kauft Elon Musk Twitter. Später benennt er die Plattform um und sagt öffentlich Adieu zum Vogel im Logo. Nun will sich ein Startup den abgelegten Namen sichern. X zieht deswegen vor Gericht und wirft der "Operation Bluebird" Diebstahl vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
