Neuer Mobilfunk-Rekord auf der Wiesn - wenn es kalt ist, bleibt das Handy aber in der Tasche

Mit 185 Terabyte Daten wurde der Vorjahresdatenrekord von 160 Terabyte erwartungsgemäß übertroffen Überraschend: Der diesjährige Datenverbrauch liegt deutlich unter den Erwartungen der Netzplaner Niedrige Temperaturen, wenig Sonne – blieben die Besucher fern oder blieb das Handy in der Tasche? Roaming-Besucher aus dem Ausland: US-Amerikaner vor Italienern und Schweizern Kühle Temperaturen und schlechtes Wetter – wirklich gewogen war der Wettergott dem diesjährigen Oktoberfest nach dem sonnigen Auftakt in der Folgezeit nicht. Ob die anhaltende Schlechtwetterfront auch zu weniger Besuchern oder einem anderen Besucherverhalten geführt hat? Möglicherweise ja, denn wenngleich Vodafone für das Oktoberfest 2024 einen neuen Datenrekord verzeichnet, flossen etwas weniger Daten als erwartet durch das Wiesn-Netz von Vodafone. Zwar wurde der Vorjahresdatenrekord von 160 Terabyte mit nunmehr 185 Terabyte deutlich übertroffen. Die Netzplaner von Vodafone hatten jedoch mit mehr als 200 Terabyte an Daten gerechnet. Zum Vergleich: Diese Datenmenge entspricht dem Inhalt von etwa 44.000 vollständig mit Daten befüllten DVDs. „Auch in diesem Jahr haben die Menschen wieder Fotos und Videos in Rekordzahlen mit ihren Freunden und in den sozialen Medien geteilt und so den Datenverkehr in die Höhe getrieben", sagt Tanja Richter, die Technik-Chefin von Vodafone. „Wir haben allerdings mit einem größeren Anstieg des Datenverkehrs gerechnet. Aber mit dem Temperaturen gingen auch die Mobilfunk-Daten herunter." Mehr Mobilfunk-Daten bei gutem Wetter auf dem OktoberfestDie Mobilfunk-Analyse von Vodafone zeigt, dass der tägliche Datenfluss in diesem Jahr vor allem bei schlechtem Wetter stark zurückging. Dies gilt insbesondere für Tage, an denen die Temperatur bei unter zehn Grad lag und die Zahl der Sonnenstunden niedrig ausfiel. Möglicherweise ist es den Besuchern einfach zu kalt und verregnet gewesen, sodass sie das Handy lieber in der Tasche stecken gelassen haben. An sonnigen Tagen lag das Datenvolumen dagegen um ein Vielfaches höher. Der Anteil des 5G-Datenverkehrs lag an einigen Tagen des Oktoberfests bei rund 40 Prozent. VodafoneViele der Live-Eindrücke aus den Festzelten und von den Fahrgeschäften wurden über Messenger-Dienste wie WhatsApp, SnapChat und Instagram übertragen. Erfreulich: Der Anteil des 5G-Datenverkehrs am gesamten Datenverkehr (inkl. LTE) lag an einigen Tagen schon bei rund 40 Prozent – das heißt, dass immer mehr Besucher das schnelle 5G-Netz nutzen. Besonders auffällig war in diesem Jahr auch die starke Nutzung des Mobilfunk-Netzes durch ausländische Besucher. Das zeigen die Roaming-Daten von Vodafone. Die Liste der internationalen Mobilfunk-Nutzer führten in diesem Jahr Gäste aus den USA, Italien und der Schweiz an. Roaming ermöglicht es Reisenden, auch im Ausland nahtlos ein Mobilfunk-Netz zu nutzen. Für den diesjährigen Datenanstieg auf dem Oktoberfest war das Vodafone-Netz ausreichend gewappnet. Insgesamt 75 Antennen an 22 Standorten in den Zelten und draußen auf dem Gelände sorgten für stabile Verbindungen im LTE- und 5G-Netz.