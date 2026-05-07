Neuronetics legte Quartalsergebnis vor

Neuronetics äußerte sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Neuronetics -0,210 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,72 Prozent auf 34,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 32,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at